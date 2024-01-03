Відновлення, фінанси та оборонка: Шмигаль окреслив основні акценти уряду на 2024 рік

Під час засідання Кабміну 3 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль окреслив пріоритети уряду на наступний рік.

Денис Шмигаль на засіданні уряду наголосив, що головне зараз - безпека, відновлення та фінансування оборони.

Стан енергосистеми

За словами Шмигаля, енергосистема України залишається збалансованою, дефіциту потужності не спостерігається, графіки планових відключень не застосовуються. Електропостачання на Київщині після масованих обстрілів відновлено для всіх родин.

Програма єВідновлення

Прем'єр каже, що на ремонти житла минулого року держава виплатила громадянам 2,2 млрд грн. Тепер відкрита можливість використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості людям, чиї квартири були цілком зруйновані. Цього року українці також зможуть отримати кошти за ремонти, які вони вже зробили раніше.

Заморожені активи Росії

2024 року одне з ключових завдань – це спрямування заморожених на Заході активів РФ на українське відновлення. Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передавання коштів. Разом з нашими дипломатами ми постійно працюємо над цим питанням.

Зарплати та пенсії

Шмигаль розповів, що 1 січня в Україні оновилася низка соціальних стандартів:

мінімальна зарплата зросла на 6% з 6 700 грн до 7 100 грн. Ще одне її підвищення заплановане на весну;

прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12%, до 2 920 грн;

мінімальна пенсія в Україні підвищилася з 2 093 грн до 2 361 грн. У планах – індексація пенсій з 1 березня.

Фінансовий стан України

42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% – це грантові кошти. Потреби на цей рік – понад 37 млр доларів. За словами прем'єра, Україна також розраховує на допомогу партнерів.

Підвищуються також власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. За словами Шмигаля, більше 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року.

"Всі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн – на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння", - розповів очільник уряду.

Український оборонно-промисловий комплекс

Шмигаль також розповів, що виробничі потужності українського ОПК у 2023 році зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік – зростання ушестеро.

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