Відновлення Комісії стратегічного партнерства України і США: Кулеба розповів подробиці

"Це ключовий орган взаємодії між нашими країнами", - наголосив Кулеба.

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні домовилися про відновлення Комісії зі стратегічного партнерства (КСП).

Детальніше про це український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в етері передачі "Свобода слова на ICTV".

За його словами, українська частина органу збереться вже 8 вересня. "Це ключовий орган взаємодії між нашими країнами. Президенти домовились відновити її діяльність, посилити її, зробити більш дієвою", - вказав очільник МЗС.

Кулеба наголосив, що "вже цієї осені" комісія засідатиме під його та держсека США Ентоні Блінкена головуванням і обговорюватиме безпекові та економічні питання.

"Зараз час тихої дипломатії щодо визначення оптимальних форматів (залучення США до врегулювання ситуації на сході України. - Ред.), але абсолютно чітко пролунало запевнення президента Байдена в тому, що США будуть брати участь у зусиллях України та наших союзників з припинення російської агресії", - зазначив міністр закордонних справ.

Також читайте Чи можлива відмова від Мінського формату: що говорили Зеленський і Байден про безпеку України

На його думку, це стратегічна гарантія, якої "достатньо, щоб рухатися вперед".

Комісія стратегічного партнерства між Україною і США була започаткована ще 2008 року, однак останні три роки за президентства Дональда Трампа не збиралася.

Восени очільник МЗС Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен затвердять нову хартію на засіданні КСП, яке організують у Вашингтоні.

Раніше Зеленський розповів, як обговорював з Байденом вступ до НАТО і ситуацію на Донбасі.

Новини тижня: американська зустріч – про що домовились Зеленський і Байден у Вашингтоні

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання