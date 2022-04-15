Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відновлення мереж, трас, мостів, знесення будівель: Шмигаль повідомив, як відбувається відновлення

Дата публікації
Перегляди
663
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відновлення мереж, трас, мостів, знесення будівель: Шмигаль повідомив, як відбувається відновлення

В уряді формують стратегію щодо знесення непридатних для проживання будівель, щоб якнайшвидше розпочати будувати нове житло.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що другий етап плану відновлення країни, який відбувається паралельно з першим, – це відбудова критичної інфраструктури. 

Про це голова уряду сказав у відеозверненні 15 квітня.

За даними Шмигаля, "Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. 

Постачання газу відновили для майже 30 тис. домогосподарств. 

На 90% розчищена траса Київ-Чоп і рух по ній повністю відновиться найближчим часом. Продовжується розчищення дороги Київ-Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – до Ірпеня, Бучі, Чернігова. 

"Міністерство розвитку громад та територій розпочало формування й реалізацію стратегії щодо знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто які перебувають в аварійному стані. Після їх знесення можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла", – розповів прем’єр.

Нагадаємо, під час мобілізації чоловіків призовного віку можуть бронювати на будівництво, як це сталося з водіями вантажівок, Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація