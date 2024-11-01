Відновлення "Охматдит": Ляшко повідомив, як просуваються роботи у найбільшій дитячій лікарні України

Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 1 листопада, заявив, що київська дитяча лікарня "Охматдит", пошкоджена російською ракетою на початку липня цього року, готова до роботи в осінньо-зимовий період

Про це пише "Еспресо".

"Вибір підрядника на ці роботи [відновлення "Охматдит" – ред.] був проведений на майданчику Prozorro, і торги, які там відбулись, дозволили зекономити два мільйони гривень. Ці роботи сьогодні зроблені на 70%", – повідомив Ляшко.

Міністр також він запевнив, що лікарня зможе повноцінно працювати в осінньо-зимовий період.

"Охматдит сьогодні працює, лікує дітей і відновив свою діяльність майже по всіх оперативних втручаннях. Ми провели тендер, провели першочергові аварійні роботи, і Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період. Водночас коли йдеться про дітей і про складний проєкт, який робився під Євро-2012, ми зрозуміли, що тут потрібно не спішити, а робити якісно. Ми залучили міжнародну інженерну компанію, яка буде службою замовника супроводжуватися", – додав очільник МОЗ.

За його словами, вже близькі до завершення експертиза пошкоджених споруд, технічний звіт, а також експертиза цін та якості будматеріалів. Після їхнього завершення розпочнуться проєктні роботи.

"За результатами звіту інститут рекомендував розробити проєкт, отримати дозвіл СС-3 на початок будівництва і завершити будівництво, тому що велика кількість мереж була пошкоджена і там треба відновлювати все чітко по проєкту", – пояснив міністр.

Ляшко також повідомив, що старий хірургічний корпус №11 фахівці визнали аварійним.

"Охматдит створив стратегічну раду в себе з розвитку серед спеціалістів. Вони написали медичне завдання. Це медичне завдання передано сьогодні Світовому банку, який працює разом із нами та готовий взятися за повне відновлення цього корпусу", – уточнив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, рада з відновлення "Охматдиту" сформувала новий склад. Зокрема, до нього увійшли учасники консультативно-дорадчого органу.

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