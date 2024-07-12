Відновлення "Охматдиту" після атаки РФ: Ляшко розповів, як просувається процес

Наступного тижня "Охматдит" відбере компанію, яка буде реалізовувати будівельні роботи для того, щоб ліквідувати всі наслідки терористичного акту.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час пресконференції.

За його словами, поступово повертатимуть онкологічних пацієнтів у відділення, де вже проведені першочергові ремонти і приведені до того стану, який може приймати пацієнтів.

"Паралельно на території "Охматдиту" відбувається ще декілька процесів. Зокрема, оцінюються наслідки руйнувань об'єктів, які віднесені до культурної спадщини, цим Міністерство культури займається", - сказав Ляшко.

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Крім того, проводяться роботи над пошкодженнями інших корпусів.

"Зараз проходить процес технічного обстеження колишнього старого хірургічного корпусу, і скоріше за все він також буде підлягати знесенню. Тому вже ми з командою "Охматдит" розпочали працювати над медичним завданням, щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який стане доповненням до цього нового корпусу", - розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Україна отримала допомогу на відбудову "Охматдиту" - це понад 800 мільйонів гривень.

"Потім будуть кошти ці спрямовані на проєктування і будівництво нового корпусу. Держава дофінансує потім, що не буде вистачати", - додав Ляшко.

Охматдит наживо! Відновлення роботи після обстрілів та відбудова зруйнованих корпусів

Тим часом на російському каналі "Царьград", що належить російському олігарху Костянтину Малофєєву, близькому до диктатора Володимира Путіна, вийшла стаття "Детская больница в Киеве – не случайность. Пора это признать и перестать бояться".

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