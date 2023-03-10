Відновлення після ракетного удару: Зеленський перелічив найпроблемніші регіони

У Харкові досі багато абонентів не мають електропостачання, у Житомирі теж ймовірні відключення.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про відновлення обʼєктів інфраструктури після російського терористичного ракетного удару, якого було завдано проти ночі 9 березня.
Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в п’ятницю, 10 березня.
За словами президента, у Харкові усе ще багато абонентів відключено, у місті також проблеми зі зв’язком.
“Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад”. - зауважив Зеленський.
Президент також повідомив, що у Харківській області станом на вечір 10 березня більшості споживачів постачання електрики поновлено.
Володимир Зеленський перелічив інші регіони, в яких досі існують проблеми.
“Досі непросто в Житомирі: хоча систему загалом збалансували, усе ж можуть бути відключення. Енергетики працюють. Запоріжжя – робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста. Київ – тепломережі відновлюються”, - повідомив він.
Президент подякував усім, хто залучений до робіт із відновлення об’єктів інфраструктури.
Нагадаємо, Росія випустила по Україні 81 ракету під час масованої атаки 9 березня, і це озброєння в держави-агресорки ще не закінчується.
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