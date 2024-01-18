Відновлення по-російськи: квартири маріупольців затоплює після "ремонту" від РФ

Ворог вміє лише руйнувати та вбивати, аж ніяк не покращувати.

У Маріуполі окупанти здійснюють так званий "ремонт" у квартирах місцевих мешканців. Щоправда, після нього усе лише погіршується. Так, в одному з будинків оселі людей затоплює водою.

Про це йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради.

Квартири маріупольців затоплює після «ремонту» від РФ

До прикладу, "після відновлення по-російськи" будинку на вулиці Азовстальській, 168 квартири заливає дощем. Жителі багатоповерхівки змушені самостійно боротися із водою, яка скупчується на даху.

"Виникає справжнє "озеро". Злив зробили вище, ніж треба. Уся вода скупчується тепер. "Молодці", – бідкаються маріупольці.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі мешканці скаржаться на неприбрані від снігу дороги. В місті стався льодовий колапс.

Читайте також: