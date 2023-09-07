"Відновлення по-російськи": маріупольці змушені жити в аварійних квартирах без газу, світла і води

Російські війська перетворили життя людей у Маріуполі на пекло.

Так, маріупольці змушені мешкати в аварійних квартирах без світла, води та газу. Вони непридатні до життя.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Маріупольці змушені жити в аварійних квартирах без газу, світла і води

Ні газу, ні світла, ні води

Як зазначають у міськраді, у будинку по вулиці Новоросійська, 10 три під'їзди згоріли під час російських обстрілів у березні 2022 року. Традиційно, окупанти пообіцяли ремонти квартир "під ключ". Але насправді усе вийшло інакше – після так званого ремонту квартири так і залишилися непридатними до життя.

"Вони встановили стіни та перекриття і все. Квартири чорні, горілі. У них неможливо жити", – розповідають мешканці.

Ба більше:

у частині будинку немає газу, води та електропостачання;

через непридатні до експлуатації труби прорвало каналізацію;

затопило підвал, дихати людям немає чим.

На жаль, жодні скарги не допомагають. Колаборанти відповіли, що співробітників "Міськводоканалу" немає, бо вони мітингують проти невиплат зарплат.

"Таким є реальне життя під окупацією. Байдужість та виживання", – підсумували у міськраді.

Раніше зазначалося, що окупанти у Маріуполі почали класти дороги. Це потрібно їм для пропагандистської картини.

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