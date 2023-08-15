Відновлення по-російськи: в Маріуполі підрахували, скільки людей залишилося без житла

Російські окупанти вміють лише нищити, брехати та вбивати.

У Маріуполі без житла залишилося понад 50 тисяч людей. Розраховувати на квартири, знаючи ворога, не доводиться.

Про це у своєму телеграм-каналі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Людям росіяни не допомагатимуть

Трохи свіжих цифр по Маріуполю зсередини:

Знесено багатоверхових будинків – 465.

Загальна кількість квартир у знесених будинках – 33 480.

Загалом планується роздати квартир маріупольцям протягом 2023-2024 року – 4 894.

Так, знищено приблизно 28 568 квартир. За середнім розрахунком, 57 172 людини залишилися й залишаться без житла в період окупації. Як підкреслив Андрющенко, це таке собі "відновлення".

Крім того, будівництво безплатних квартир на заміну втраченого житла не планується. Лише іпотека та службове житло для потреб окупаційної влади.

"Привіт, почекуни. Де жити будете? Про уявних 280 тисяч, які повернулись додому, взагалі промовчу…" – констатував Андрющенко.

Нагадаємо, в Маріуполі окупанти відновлюють майже зруйновані квартири. Умов для життя там немає. Так, відбувається банальне відмивання грошей.

Замість обіцяних квартир людей також селять до гуртожитків.

Читайте також: