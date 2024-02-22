Відновлення польотів з України: скільки часу треба і чи буде кому літати

Українським авіаційникам треба місяць, щоби розпочати перевезення пасажирів, але в тому разі, якщо їм дадуть дозвіл на польоти.

Про це каже голова Державіаслужби України Олександр Більчук, передає ТСН.

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За його словами, аеропорти Києва та Львова спромоглися зберегти персонал. Тож, на підготовку до прийому літаків знадобиться всього три тижні. Готові заходити на український ринок й іноземні лоукостери.

Але фахівці прогнозують: відновлювати польоти нам буде дуже важко. Значна частина пілотів, які працюють за кордоном, в Україну не повернуться. А ті, що залишилися на батьківщині – без польотів втрачають свої навики та кваліфікацію.

"Якщо ми говоримо про політ, як політ, то його можна виконати вже завтра, але ми ж говоримо про комерційну діяльність. Для цього треба зробити систему продажів, провести аудит аеропорту. Наші українські компанії слабшають. Ми можемо залишитися без власних авіакомпаній, які платять податки до бюджету України, які платять зарплати в Україні і які створюють культуру української цивільної авіації", – заявив Більчук.

Авіакомпаніям треба лише місяць, щоб почати перевезення пасажирів

Також він наголосив, що відновлення польотів цивільної авіації над Україною можливе лише після зниження ризиків до прийнятного за міжнародними стандартами рівня. Про це додає "Укрінформ".

"Міжнародні стандарти вимагають чітко ідентифікувати всі загрози і після цього визначити рівень ризику для кожної із них. На сьогодні ми маємо оцінку ризиків. Розробляються заходи, щоб знизити ці ризики до прийнятних. Коли ми зрозуміємо, що ризики є прийнятними – тільки після того розпочнуться польоти над Україною", – сказав Більчук.

Державіаслужба вивчає ті частини повітряного простору, в яких можливі безпечні польоти.

Після цього буде проведена оцінка аеропортів, які потрапляють у такий безпечний простір – в тому числі розглядатимуться загрози для самого аеропорту.

Раніше ТСН.ua писав, що відновлення цивільних польотів в Україні залежить від декількох чинників: перший – це безпека аеропортів від ракетних ударів ворога, другий – підготовка та сертифікація інфраструктури летовищ, третій – механізм страхування пасажирів та літаків, четвертий – визначення авіакомпаній, які погодяться здійснювати польоти у таких жорстких умовах.

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