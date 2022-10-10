Відновлення пошкодженого війною житла: як швидко і якісно зробити ремонт в оселі

Повномасштабна війна, яку розв’язала росія, принесла Україні багато горя, жертв і спричинила дуже серйозні руйнування інфраструктури, особливо житла. Так, за даними Київської школи економіки, станом на 5 вересня через бойові дії пошкоджено або зруйновано щонайменше 15,3 тисячі багатоповерхівок та 115,9 тисяч приватних будинків. Через що сьогодні найбільша потреба існує саме у ремонті пошкодженого житлового фонду. Тим більше, що попереду зима та опалювальний сезон, який, за прогнозами уряду, буде найхолоднішим за всю історію незалежної України.

Державою вже передбачені програми з відновлення житла, але поки що чітких умов та термінів не визначено. До того ж, першими етапами в програмі передбачено надання житла для внутрішньо переміщених осіб, а також фінансування житла для тих, чиї будинки були повністю знищені або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Виділення коштів на ремонт часткових пошкоджень може, на жаль, затягнутись у часі.

Тому, аби зберегти свою пошкоджену оселю, не варто зволікати з ремонтом. А як його зробити швидко та водночас якісно, не вкладаючи великих коштів, розкаже ТСН.ua у спільному з брендом - виробником лакофарбових матеріалів Alpina спецпроєкті RESTART.

Чому швидкий ремонт важливо зробити вже сьогодні, не чекаючи на державну велику відбудову

З відновленням постраждалого від війни житла не можна затягувати, оскільки:

пошкоджене житло не буде зберігати тепло;

кіптява та сліди від потопу шкодять здоров’ю тих, хто проживає в приміщенні;

в оселі від холоду та опадів може з'являтися пліснява, яка також небезпечна для здоров'я;

у разі замокання утеплювача, виникне необхідність повністю міняти систему теплоізоляції на фасаді в подальшому;

дрібні пошкодження під дією погодних факторів швидко перетворюються на серйозні руйнування.

“Усі, навіть незначні пошкодження поверхні стіни, рано чи пізно призводять до серйозних проблем: наприклад, спочатку в тріщини потрапляє волога, це призводить до намокання та руйнування штукатурного або армувального шару, а потім пошкодження дістається і до основи стіни”, - пояснює Роман, технолог бренду Alpina. - Отже, чим далі відкладаємо ремонт, тим більше доведеться витрачати на це часу та коштів в майбутньому”.

Усі ці наслідки є не просто руйнівними та небезпечними для життя і здоров’я людини. Тому сьогодні дуже важливим є збереження пошкодженого житла. А зберегти його допоможе швидкий і якісний ремонт як ззовні, так і всередині приміщення.

Як усунути пошкодження: особливості ремонтних робіт в період війни

Найчастішими пошкодженнями в будинках на деокупованих територіях, а також на тих, які зазнали та продовжують зазнавати руйнувань, є:

сліди від обстрілів, пошкодження стін осколками від снарядів та куль,

від снарядів та куль, сліди кіптяви та затоплення від пожеж,

від пожеж, тріщини на стінах зовні та всередині ,

, п ошкодження віконних та дверних відкосів від вибухових хвиль неподалік

від вибухових хвиль неподалік часткове пошкодження системи утеплення.

Все це можуть бути незначні пошкодження, всередині і зовні, що дозволяють проживати в будинку, але вони потребують негайного ремонту. Тимчасові рішення у вигляді будівельної піни не врятують ситуацію. Наприклад, через те, що вона не завжди щільно заповнює щілини та пошкодження, може залишати місця для потрапляння вологи, або ж занадто велика кількість піни порушує цілісність системи утеплення та створює місток холоду. Це місце, через яке тепло буде залишати приміщення і виходити назовні. Такий варіант ремонту може стати рішенням лише на кілька тижнів.

Тому, усуваючи усі ці наслідки війни, особливо уважно треба підійти до вибору будівельних матеріалів. Важливо, щоб вони могли не просто приховати зовнішні дефекти, а й відновити теплоізоляційні та захисні функції оселі. Тим більше це актуально сьогодні, напередодні настання холодів.

Враховуючи ці нові реалії та виклики війни, виробник будматеріалів Alpina, який є лідером на європейському ринку, розробив систему швидкого ремонту RESTART. Вона дає можливість самостійно відремонтувати пошкоджені домівки , не витрачаючи багато коштів та часу, але водночас отримуючи німецьку якість.

Лінійка будматеріалів для швидкого та легкого ремонту Alpina EXPERT RESTART включає в себе інтер’єрну та фасадну фарби, ізолюючу фарбу для позбавлення від слідів кіптяви та потопу, інтер'єрну фінішну та ремонтну шпаклівки, універсальний ґрунт, а також зручні пігменти для ручного тонування фарби.

Всі матеріали створюють єдину систему швидкого ремонту RESTART і формують спеціальні комплекти під кожну проблему. Саме це, в доповненні із зручним пакуванням продукції, полегшить підбір матеріалів в магазині, а також спростить сам процес ремонту. До речі, лінійку Alpina EXPERT RESTART ви вже можете знайти на полицях будівельних гіпермаркетів.

Кожне, зі згаданих вище пошкоджень, потребує особливого підходу, певного досвіду, а іноді чітких кроків ремонту. Спеціалісти бренду Alpina розробили навчальні відеорекомендації, де є конкретні покрокові поради, як з легкістю позбавитись кожного вищеперерахованих із пошкоджень.

Отже, аби зберегти оселю та зробити ремонт, потрібно уважно підійти до вибору матеріалів, щоб вони не просто усунули видимі дефекти, а насправді відновили вашу оселю, зробивши її теплою, затишною та безпечною.

А допомагати з якісними матеріалами для швидкого ремонту українцям і надалі буде Alpinа. Слідкуйте за наступними матеріалами з порадами щодо швидкого та якісного ремонту.