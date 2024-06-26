Відновлення потужностей енергосистеми: в Міненерго розповіли, чи встигнуть виконати обіцянку Зеленського

За словами заступника міністра енергетики, частина об'єктів генерації вже перебуває в стадії приєднання до енергосистеми. Ще частина – в стадії встановлення.

Плани щодо встановлення до 1 ГВт [1000 МВт – ред.] газової маневреної генерації до кінця поточного року є реалістичним, що підтверджується конкретними проєктами. На сьогодні вже встановлено декілька десятків МВт.

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник у коментарі "Суспільному".

Колісник запевнив, що українські енергетики встигнуть виконати обіцянку президента встановити до 1-го ГВт потужності, і відповідні заходи вже здійснюються.

“На сьогодні є встановлені вже відповідні об'єкти в окремих областях. Наш прогноз до 1 ГВт встановлення потужності — він реалістичний, підтверджений чіткими конкретними проєктами”, – зазначив посадовець.

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Він пояснив, що частина цих об'єктів генерації вже перебуває в стадії приєднання до енергосистеми. Ще частина – в стадії встановлення.

За словами заступника міністра, це комплексна робота, яка передбачає встановлення об'єктів генерації фактично в усіх областях України.

“Ми можемо сказати, що декілька десятків МВт на сьогодні вже є, вони встановлені. Декілька сотень МВт в стадії підключення, із встановленням з чіткими датами. Тому в сукупній кількості ми бачимо, що до 1 ГВт точно матиме встановлену розподільчу генерацію”, — наголосив Колісник.

Нагадаємо, 11 червня Володимир Зеленський поділився планом, як Україна вирішуватиме проблему дефіциту електроенергії. Президент пообіцяв збудувати 1 ГВт високоефективної, децентралізованої, газової маневреної генерації до кінця 2024 року.

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