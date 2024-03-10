Відновлення роботи аеропортів: Коваленко відповів, чи можливо запустити пасажирські рейси під час війни

Найдосконаліша ППО не передбачає 100% гарантії безпеки.
Відновлення пасажирських авіарейсів під час повномасштабної війни в Україні можна назвати ризикованою місією, також недоцільним рішенням.
Про це сказав військовий оглядач Олександр Коваленко в ефірі "1+1" в межах телемарафону.
На думку експерта, відновлення польотів в Україні для населення, зокрема, відкриття аеропортів "Бориспіль" чи "Жуляни" в Києві, це "ризикована взагалі місія".
За його словами, багато хто вважає, що відкриття аеропорту десь на території України є елементом демонстрації того, що ми здійснимо достатньо ефективний спротив російській агресії.
"Але з іншого боку – це велика загроза, якщо ми говоримо про Київ, що можуть бути нанесені удари балістичною компонентою. І не тільки балістичною, це може бути гіперзвукова компонента, наприклад, це ракета "Онікс", яку вже по Києву намагалися використати, а також Х47/М2 "Кинджал" , – сказав Коваленко.
Навіть за умови достатньо ефективної, однієї з найкращих в Європі ешелованої ППО, що є зокрема в Києві та області, це не є доцільним на сьогодні рішенням.
Нагадаємо, українські фахівці надали прогноз, що авіаційникам потрібен місяць для відновлення перевезення пасажирів, але в тому разі, якщо їм дадуть дозвіл на польоти.
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