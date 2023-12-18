Відновлення роботи "Київстару": для абонентів доступні знову послуги SMS

Компанія “Київстар” станом на 18 грудня відновила доступ до послуг SMS, зокрема – в міжнародному роумінгу.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця “Київстар” Ірина Леліченко.

“Інформуємо про статус роботи мережі Київстару станом на 11.00 18 грудня 2023 р. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі – в міжнародному роумінгу. Клієнтам також доступні послуги голосового зв'язку, мобільна передача даних, послуга “Домашнього інтернету”. Розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів. Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів”, - розповіла Ірина Леліченко.

Вона також додала, що у деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступом до “Домашнього Інтернету”. Над усуненням проблеми працює увесь наявний персонал та залучені з регіонів та областей спеціалісти.

“Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити та виключити “авіа” режим. Крім того, допомагає вибір мережі Київстар у налаштуваннях телефону. Одночасно компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Просимо очікувати офіційної інформації від компанії. Дякуємо за розуміння та підтримку”, - підкреслила речниця “Київстар”.

Нагадаємо, що мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої кібератаки на телеком-галузі.

Читайте також провідні новини дня: