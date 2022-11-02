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Відновлення роботи "зернового коридору" та вибори у Ізраїлі: головні новини ночі 2 листопада

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Відновлення роботи "зернового коридору" та вибори у Ізраїлі: головні новини ночі 2 листопада

Фото: Центр новин ООН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 2 листопада:

  • В ООН підтвердили, що 3 листопада "зерновий коридор" відновить роботу. Читати далі –> 
  • Зберігали інтригу до кінця: "Тоттенгем" та "Айнтрахт" вийшли до плейоф Ліги чемпіонів. Читати далі –> 
  • Заявка "на царя": як Пригожин намагається відібрати монополію Путіна на "загравання" з народом. Читати далі –> 
  • У США нема інформації щодо перекидання до Білорусі ракет "Калібр". Читати далі –> 
  • На виборах в Ізраїлі лідирує партія колишнього прем'єра Нетаньяху - ексзитпол. Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
1264
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