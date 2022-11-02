Відновлення роботи "зернового коридору" та вибори у Ізраїлі: головні новини ночі 2 листопада

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 2 листопада:
- В ООН підтвердили, що 3 листопада "зерновий коридор" відновить роботу. Читати далі –>
- Зберігали інтригу до кінця: "Тоттенгем" та "Айнтрахт" вийшли до плейоф Ліги чемпіонів. Читати далі –>
- Заявка "на царя": як Пригожин намагається відібрати монополію Путіна на "загравання" з народом. Читати далі –>
- У США нема інформації щодо перекидання до Білорусі ракет "Калібр". Читати далі –>
- На виборах в Ізраїлі лідирує партія колишнього прем'єра Нетаньяху - ексзитпол. Читати далі –>
Читайте також:
- Німеччина вимагає від Сербії обрати між Євросоюзом та Росією - Welt
- Кінець Путіна близький: Арестович розповів про 8 різних армій у Росії
- В Угорщині за рік майже на третину збільшилась кількість російських дипломатів