Відновлення сервісів "Київстару" затягується: в компанії заявили про безпрецедентну атаку

За останні роки в цілому світі не було аналогів такої хакерської атаки, яка була скоєна на "Київстар".
Після хакерської атаки в "Київстарі" розраховували, що зможуть полагодити деякі сервіси в першій половині дня 13 грудня, але ці плани затримуються.
Про це гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров розповів у ефірі телемарафону.
"Київстар" – коли запрацює зв’язок
Комаров пояснив, чому не вдається повернути мобільний зв’язок та інші сервіси "Київстару" настільки швидко, як це планувалося.
"В нас є план, який ми прийняли вчора. Ми рухаємося згідно з цим планом. Поки що, незважаючи на всі перепони, нам вдається його реалізовувати, але не зовсім вчасно. Ми розраховували, що зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні, але бачимо, що цього не станеться. Але ми рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня", – повідомив гендиректор компанії.
"Мені дуже важко казати так наперед, тому що дуже багато невизначеності і дуже багато факторів, які ми знаходимо, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше", – пояснив він.
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У світі немає аналогів такої атаки, якої зазнав "Київстар"
Комаров погодився з тезою ведучого про те, що за останні роки у всьому світі не було аналогів такої хакерської атаки, яку зазнав "Київстар".
"Немає аналогів. Насправді і нашій війні з Росією немає аналогів. Тут, я думаю, що це не сюрприз, що Росія шукає будь-які можливості вразити Україну, критичну інфраструктуру, моральний дух людей. Просто "Київстар" став, на жаль, такою ціллю, де їм вдалося досягти певної частини своєї мети", – розповів гендиректор компанії.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Плани на відновлення зв'язку затримуються! Аналогів такої атаки немає в світі
До слова, відновити мережу після хакерської атаки "Київстару" допомагають кіберфахівці СБУ у взаємодії з іншими держорганами.
Комаров раніше поінформував, що "Київстар" обов'язково надасть компенсацію тим, хто не мав зв'язку або не міг користуватися оператором.
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