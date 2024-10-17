Відновлення ядерного потенціалу України: "дурниця" чи реальна альтернатива НАТО

Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій у світі за величиною арсенал ядерної зброї, від якої вона відмовилася в обмін на гарантії безпеки.

Україна відмовилася від ядерної зброї 30 років тому, підписавши Будапештський меморандум. Через 20 років після його підписання ці гарантії виявилися порожнім звуком – 2014 року Росія анексувала Крим, а на Донбасі почалися військові дії. Тепер перед Україною постає питання – що може стати довгостроковою гарантією безпеки?

Ядерна зброя чи НАТО

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року, який підписали РФ, США і Велика Британія, обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Але зараз уже всім очевидно, що цей документ не працює та не здатен захистити Україну.

"Хто з цих великих ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна – Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, тільки одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна… Який вихід? Або Україна матиме ядерну зброю, і це для нас захист. Або ми маємо мати якийсь альянс. Крім НАТО, ми на сьогодні не знаємо дієвих альянсів. Країни НАТО сьогодні не беруть участі у війні. У країнах НАТО люди не гинуть на війні. І слава Богу! Тому ми й обираємо НАТО, а не ядерну зброю. І я вважаю, що Дональд Трамп мене почув. Він сказав, що це справедливі аргументи. Мені здається, це важливо”, – сказав Зеленський.

На запитання журналіста, чи це означає, що Трамп підтримує вступ України до НАТО, президент відповів, що американський політик лише погодився з його аргументами.

"Я не хочу далі заглиблюватися в деталі щодо діалогу між мною та Дональдом Трампом, тому що це було між мною і ним. Ми поговорили про НАТО, я навів аргументи, а він з ними погодився. Це все", – пояснив він.

Атомна бомба "за кілька тижнів"

Експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке назвав цю заяву Зеленського "ударом і шоком" для західних журналістів. За словами експерта, кілька місяців тому український високопосадовець заявив у вузькому колі журналістів, політиків і чиновників, що Україна не змириться з другим наступом Росії на Київ. Якщо Кремль знову спробує захопити Київ, Україна в найкоротший термін відновить свій ядерний арсенал, від якого вона добровільно відмовилася після розпаду СРСР.

"У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу", – попередив цей український чиновник, який займається питаннями постачання зброї.

Він додав, що Заходу потрібно "менше перейматися червоними лініями Росії і набагато більше думати, де проходять червоні лінії України".

Реакція України на публікацію Bild

В Офісі президента України публікацію Bild назвали "дурницею". Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що вже давно складно відрізнити, де слова Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів, оскільки вони "вкидають в інформаційний простір однакові дурниці".

Президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі закликав не підміняти значення його слів і не шукати прихованих сенсів.

"Ми ніколи не говорили про те, що готуємося створити ядерну зброю", – заявив Зеленський.

Він додав, що попри зобов'язання, які взяли на себе держави-підписанти Будапештського меморандуму, Україна так і не отримала реального захисту, коли Путін почав окупувати українські території.

"Це означає, що Будапештський меморандум не є для нас хорошим захистом, це не справжня парасолька. І тому ми не маємо альтернативи, окрім НАТО. Але ми не будуємо ядерної зброї. Будь ласка, не змінюйте зміст меседжів", – підкреслив президент.

Чи може Україна створити ядерну зброю

Після розпаду СРСР Україна успадкувала третій у світі за величиною арсенал ядерної зброї – 176 міжконтинентальних балістичних ракет і понад 4 тисячі ядерних боєзарядів, від якої відмовилася, підписавши Будапештський меморандум 1994 року.

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник пояснив, що створення ядерної зброї не лише функціонально є дуже складним процесом, а ще й такий, який дуже важко приховати.

"Інформація [про роботу над створенням атомної бомби – ред.] поширилася б, і немає жодного сумніву, що наші союзники заборонили б таку діяльність. Якби, умовно, були або політична воля, або виробничі потужності, або гроші. Щойно це стане об'єктивною реальністю, нам негайно всі перешкоджатимуть", – заявив Черник.

Він підкреслив, що при цьому Україна не має у своєму розпорядженні технології виробництва ядерних снарядів, хоча це питання можна було б дослідити, оскільки ключове тут – наявність атомних електростанцій.

"Я не бачу ККД такого способу дій. Хіба що є один виняток, як це було на прикладі з Ізраїлем, якщо все буде санкціоновано нашим головним союзником – США", – наголосив Петро Черник.

Нагадаємо, Залужний назвав два головні пункти щодо членства України в НАТО. Він наголосив, що Україна посилить НАТО, ставши ініціатором змін.

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