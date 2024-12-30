Відновлено роботи трьох реєстрів після кібератаки РФ: які сервіси доступні

Нотаріуси знову отримали доступ до реєстрів після кібератаки РФ.

Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки, що дозволило нотаріусам відновити реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також перевірку спеціальних бланків.

Про це повідомили у пресслужбі Мінюста.

Після кібератаки, здійсненої Росією, в Україні відновили роботу основних нотаріальних реєстрів, таких як реєстр довіреностей, спадковий реєстр та реєстр спеціальних бланків. Нотаріуси можуть знову проводити необхідні реєстрації. Усі нотаріальні дії, які були виконані під час збоїв у роботі реєстрів, будуть внесені в систему протягом п’яти робочих днів. Крім того, введено посилений захист від кіберзагроз. Міністерство юстиції продовжує працювати над відновленням інших реєстрів.

Нагадаємо, 19 грудня Міністерство юстиції повідомило про великий збій в мережевій інфраструктурі, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка Ольга Стефанішина заявила, що це була одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

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