Відновлено транспортне сполучення між Києвом та Полтавою – Кубраков

На Київщині поблизу села Борщів дорожники завершили роботи з облаштування тимчасової обʼїзної дороги на трасі М-03, яка сполучає Київ та Полтаву.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За словами Кубракова, побудована дорога розрахована як на легковий, так і на вантажний транспорт, тим самим забезпечуючи повноцінне функціонування дороги регіонального значення.

«Це критично важливо – адже магістраль М-03 є однією з ключових у країні. У найкоротші терміни дорожники влаштували через річку Трубіж сім водопропускних труб, ґрунт укріпили геотекстильною решіткою, на шар піску влаштували щебенево-піщану суміш, зверху – асфальтобетонне покриття та встановили відповідні дорожні знаки», – зазначив він.

Міністр додав, що під час війни вкрай необхідно відновлювати транспортне сполучення, адже тимчасові обʼїзди та переправи допомагають підтримувати життєдіяльність населених пунктів та перевозити важливі вантажі.

«Поки в країни триває війна, логістичні зв'язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об'їзним шляхам та переправам. Вони не лише забезпечують доставлення вантажів у постраждалі куточки, але й допомагають налагоджувати та відновлювати життєдіяльність населених пунктів, звільнених з російської окупації», – розповів Кубраков.

Загалом на Київщині відновлено рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, де потрібно додатково проводити розмінування.

Як раніше повідомляв Олександр Кубраков, силами дорожників було відновлено сполучення між Києвом та Житомиром по Варшавській трасі.

#Кубраков #Мінінфраструктури #дороги #відновлення #РосійськаАгресія