Відновлюються після окупації: власник ферми з вирощування печериць розповів, коли гриби з'являться на полицях магазинів

На українському ринку відчутний дефіцит печериць.

Власник ферми з вирощування печериць - однієї з найбільших в Україні – Микола Левет – розповів про плани підприємства, яке обстріляли російські окупанти.

Цієї весни мали зібрати майже 300 тонн грибів для торгівельних мереж, але 24 лютого в Пилипівку, що на Київщині, прийшла війна і ферму за кілька днів довелося покинути всьому персоналу.

"Це було підготовлено до вирощування грибів - все пропало. Зіпсувалося, погнило, поцвіло. І зараз ми готуємо приміщення. Як бачите у це приміщення попав снаряд, знаходиться він у приміщенні, пробило дах, пошкоджень трохи зробив", - показав пан Микола наслідки окупації.

Величезні цехи з грибами за 2 місяці були без нагляду. Все проросло цвіллю. Урожай та добриво - тепер перегній. Трактори вивезли багатомільйонний товар на городи селян.

Однак Михайло вирішив: треба працювати далі. Зібрав невеличку команду з місцевих, тепер ремонтують споруди і обладнання.

"Таких установок чимало у нас, осколками побиті, снаряд попав сюди, розбито 3 камери. Невеличкий уламок пробиває трубу наскрізь, там вирізати треба. Вже 2 тижні цим займаємось, відновлюємо", - поділився підприємець.

Жінки миють камери від плісняви.

"Це єдиний дохід був. 3 камери за день мию", "Не їздили ми на Польщу, ніде і не збираємося. Ми любимо це, гриби любимо, їсти любомо, вирощувати, збирати і різати. Керівництво у нас дуже хороше. Це все не дуже страшне і поступово все зробиться. Робітників вистачає. Є будівники, все відбудується, просто потрібен час", - розповіли робітниці.

Щоб відновити на підприємстві все те, що понищила ворожа армія РФ, фермеру потрібно щонайменше 3 мільйонів гривень.

"Такої оборотки зараз немає. Ми надіємось на те, що держава запропонувала. Треба фактично поновляти фінанси, щоб закупити знову все. Тому надіємось тільки так. Фактично це буде дуже довго, черепашиними кроками", - сказав Микола.

На українському ринку дефіцит печериць відчутний, але надходження великих партій до полиць магазинів очікується вже у другій половині травня. Підприємець Микола точно переконаний, що справу свого життя покинути не може і надалі відроджуватиме бізнес у своїй країні.

"Вкладалися ресурси, всі знання і бажання. Ми не дивилися, коли ми лягаємо спати, коли прокидаємось. Ми відновимо, натхнення є відновити і продовжуватимемо. Перші гриби після війни побачимо десь 5-10 червня. Все буде Україна! Все буде добре! Ми відновимось! Треба працювати, не опускати руки", - підсумував власник ферми.

Власник ферми з вирощування печериць на Київщині після окупації взявся відновлювати своє господарство

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