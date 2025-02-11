Видобуток рідкісноземельних металів буде дуже вигідним Україні — економічний експерт

В України немає можливості капітальних вкладень для побудови такого масштабного проєкту.

Видобуток рідкісноземельних металів потребує оброблення величезної кількості ґрунту, тож Україна не зможе самотужки вибудувати цей процес.

Керівник аналітичного напряму мережі АНТС Ілля Несходовський розповів про це в ефірі "КИЇВ 24".

Він зауважив, що для отримання навіть одного граму конкретного металу потрібно обробити величезну кількість ґрунту.

"Немає варіанту, що Україна зможе самостійно побудувати видобуток цих рідкісноземельних металів, а потім якимось шляхом робити з них готову продукцію і продавати в світі", — сказав Несходовський.

Він наголосив, що навіть за умови включення інвестицій у видобуток це однаково створить робочі місця. Можливо, через десять років, коли подібний процес буде налагоджено, ми створимо умови, коли з цієї сировини виготовляти готову продукцію для світу буде вигідніше в Україні.

Нагадаємо, що доступ США до українських копалин, ймовірно, стане однією з тем, яку американські топпосадовці планують обговорити під час Мюнхенської конференці наприкінці цього тижня.

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