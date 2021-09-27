Видобував біткоіни: у Кривому Розі чоловік вдома обладнав майнінгову ферму

Для мінімізації витрат під час майнінгу організатор ферми незаконно підключився до комунальних електромереж.

У Кривому Розі місцевий мешканець обладнав у квартирі майнінгову ферму.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіціі області.

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Як з'ясувалося, незаконний бізнес організував 32-річний мешканець однієї з квартир, розташованої в Центрально-Міському районі. Під час обшуків у нього виявили та направили на експертизу відеокарти, материнські плати, блоки живлення.

“Лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку)”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Якщо в суді буде доведено вину організатора незаконного бізнесу, за ґрати він відправиться на термін до трьох років.

Нагадаємо, що у Кривому Розі водійка легковика на повній швидкості влетіла в дерево. В результаті удару автівка буквально перетворилася на купу металу. На місці загинула 29-річна дівчина.

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