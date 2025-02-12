Відома авіакомпанія готова відновити сполучення з Україною: подробиці

До війни, ​​2021 року лоукостер був №3 на українському ринку.

Угорська авіакомпанія Wizz Air заявила про готовність відновити авіасполучення з Україною після припинення вогню.

Про це заявив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, повідомляє Reuters

Зазначається, що Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після офіційного оголошення про припинення вогню. За словами Вараді, протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів. До війни, 2021 року лоукостер був №3 на українському ринку.

"У нас є твердий план перезавантаження України. Я думаю, що це може статися будь-якої миті. Як тільки буде оголошено про припинення вогню, ми поміркуємо про наше відновлення", - наголосив він.

Також Вараді повідомив, що, за оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відновлення українського повітряного простору знадобиться від шести до восьми тижні.

Як повідомлялося, в Україні можуть відкрити аеропорт під час війни. Однак є нюанси.

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