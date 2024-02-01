Відома художниця розповіла про розтрощений окупантами дім і чому держава не дала їй кошти на ремонт

Відома художниця Євгенія Гапчинська шокувала, як окупанти розтрощили її будинок та показово залишили фото з Красної площі.

Дім майстрині розташований в Макарівському районі, Київська область. Навесні 2022 року він перебував в окупації. Як розповіла Гапчинська в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", від її будинку не залишилося й живого місця. Окупанти розграбували його, розтрощили. За словами художниці, все, що російські загарбники не могли вкрасти, вони просто псували.

"Найтяжче було побачити – все. Я зайшла, там все було вкрите склом. Вони хотіли виломити двері, але їм не вдалося. Я думаю, що вони там не жили, а розважалися і грабували. Не було жодного вікна, навкруги просто розстріляно все було, на кухні була поверхня вирвана. На другому поверсі був дах розстріляний, все текло, у дитячій все було розстріляно. Це нашестя дикунів. Все розграбоване і виламане", - поділилася художниця.

Дім Євгенії Гапчинської

Ба більше, окупанти ще й показово залишили у будинку фото з Красної площі в Москві, яке вони знайшли у фотоальбомі художниці. До слова, мама та сестра чоловіка Гапчинської у далекому минулому були в Росії та зробили там знімок. Окупанти знайшли його у фотоальбомі і показово залишили на кухні серед розтрощених меблів.

"Фотоальбоми були всі вивалені. На кухонній стільниці лежала одна фотографія, там де Дімина мама і сестра у дитинстві на Красній площі стояли. Вона так показово лежала одна на кухонній стільниці. Тут вирвана поверхня, там розстріляні шафи, тут все відкрито і вивалено. Вони хотіли вирвати змішувач, але не вдалося", - розповіла художниця.

Євгенія Гапчинська також розповіла, що кошти від держави на відновлення зруйнованої окупантами домівки не отримала.

Євгенія Гапчинська / Фото: скриншот з відео

"єДопомога, вона нібито є, але насправді її немає. Всі казали відбудовувати, зберігати чеки, потім ми вам допоможемо. Ніхто тоді не казав, що потрібно, аби комісія прийшла. Коли я звернулася до сільради, коли мені потрібні були документи, то вона сказала мені, що мене не знає. Я була шокована. Мені потрібна була довідка, що будинок був окупований, а вона попросила мене довести, що це мій будинок, а потім вона подумає, давати мені цю довідку чи ні", - додала художниця.

Зазначимо, дім Євгенії Гапчинської в Макарівському районі був окупований. Сама ж художниця разом із сином перебувала в Києві. Чоловік майстрині від 24 лютого 2022 року служить в лавах ЗСУ.

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