Відома художниця розповіла про розтрощений окупантами дім і чому держава не дала їй кошти на ремонт

Гапчинська розповіла, що сталося з її домівкою, яка була окупована.
Відома художниця Євгенія Гапчинська шокувала, як окупанти розтрощили її будинок та показово залишили фото з Красної площі.
Дім майстрині розташований в Макарівському районі, Київська область. Навесні 2022 року він перебував в окупації. Як розповіла Гапчинська в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", від її будинку не залишилося й живого місця. Окупанти розграбували його, розтрощили. За словами художниці, все, що російські загарбники не могли вкрасти, вони просто псували.
"Найтяжче було побачити – все. Я зайшла, там все було вкрите склом. Вони хотіли виломити двері, але їм не вдалося. Я думаю, що вони там не жили, а розважалися і грабували. Не було жодного вікна, навкруги просто розстріляно все було, на кухні була поверхня вирвана. На другому поверсі був дах розстріляний, все текло, у дитячій все було розстріляно. Це нашестя дикунів. Все розграбоване і виламане", - поділилася художниця.
Ба більше, окупанти ще й показово залишили у будинку фото з Красної площі в Москві, яке вони знайшли у фотоальбомі художниці. До слова, мама та сестра чоловіка Гапчинської у далекому минулому були в Росії та зробили там знімок. Окупанти знайшли його у фотоальбомі і показово залишили на кухні серед розтрощених меблів.
"Фотоальбоми були всі вивалені. На кухонній стільниці лежала одна фотографія, там де Дімина мама і сестра у дитинстві на Красній площі стояли. Вона так показово лежала одна на кухонній стільниці. Тут вирвана поверхня, там розстріляні шафи, тут все відкрито і вивалено. Вони хотіли вирвати змішувач, але не вдалося", - розповіла художниця.
Євгенія Гапчинська також розповіла, що кошти від держави на відновлення зруйнованої окупантами домівки не отримала.
"єДопомога, вона нібито є, але насправді її немає. Всі казали відбудовувати, зберігати чеки, потім ми вам допоможемо. Ніхто тоді не казав, що потрібно, аби комісія прийшла. Коли я звернулася до сільради, коли мені потрібні були документи, то вона сказала мені, що мене не знає. Я була шокована. Мені потрібна була довідка, що будинок був окупований, а вона попросила мене довести, що це мій будинок, а потім вона подумає, давати мені цю довідку чи ні", - додала художниця.
Зазначимо, дім Євгенії Гапчинської в Макарівському районі був окупований. Сама ж художниця разом із сином перебувала в Києві. Чоловік майстрині від 24 лютого 2022 року служить в лавах ЗСУ.
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