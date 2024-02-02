Відома художниця у сльозах зізналася, хто з зірок дав їй гроші на відновлення пошкодженого окупантами дому

Українська художниця Євгенія Гапчинська зізналась, хто з відомих людей допоміг їй фінансово ремонтувати будинок, який був окупований російськими загарбниками.

Майстриня в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповіла, що в біді її не залишив приятель, ведучий Юрій Горбунов. Окрім того, фінансово допоміг Гапчинській поет Іван Малкович. Художниця зі сльозами на очах розповіла, як письменник прийшов до її майстерні та залишив конверт із чималою сумою коштів.

"З відомих людей мовчки прийшов до майстерні Іван Малкович і положив мені конверт на стіл. Він це зробив мовчки, поклав і пішов. Коли він пішов, я відкрила цей конверт, я просто не зрозуміла, адже це було багато. Я приголомшена була і тоді, і зараз", - поділилася художниця.

Іван Малкович / Фото: facebook.com/i.malkovych

Також Гапчинська розповіла, що їй допомогла незнайома жінка, на ім'я Олена. Вона передала художниці конверт, де було 100 тисяч гривень. Євгенія пропонувала віддати якусь зі своїх картин, однак вона відмовилася.

"Окрім Малковича, мені допомогла жінка, яку я не знаю і бачила лише один раз в житті. Її звали Оленою. Вона прийшла до галереї і сказала, що хоче мені допомогти. Ми з нею зустрілися біля метро "Золоті ворота", вона передала мені конверт, в якому було 100 тисяч гривень. Я запропонувала взяти будь-яку картину, але вона відмовилася. Більше я її не бачила", - поділилася художниця.

Євгенія Гапчинська / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, будинок Євгенії Гапчинської, що розташований в Макарівському районі Київської області, був зруйнований російськими окупантами. Вони розграбували його та розтрощили.

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