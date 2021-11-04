Відома інфекціоністка розповіла, чи можна робити щеплення від грипу під час коронавірусу

Цього року поширення грипу може бути активнішим, ніж торік.
Вакцини від грипу та COVID-19 можна вводити одночасно в різні місця або розвести за часом на кілька тижнів.
Про це на своїй сторінці у соцмережі написала інфекціоністка Ольга Голубовська.
“Якщо людина хвора на COVID-19 із середньоважкою або важкою течією, їй необхідно відстрочити вакцинацію від грипу до одужання. Якщо захворювання легке чи безсимптомне (субклінічне), слід вакцинуватися від грипу після закінчення терміну ізоляції”, — розповіла Ольга Голубовська.
Вона також додала, що цього року поширення грипу може бути активнішим, ніж торік. Водночас ситуація у нашій країні, а також у Європі зараз спокійна.
“Цього року, гадаю, ситуація не буде такою райдужною, але й катастрофічною вона теж не буде. Незважаючи на те, що вже є випадки грипу, ситуація в Україні та ЄС відносно спокійна, а серед вірусів грипу, що виявляються, домінує тип А (H3N2)”, — підкреслила інфекціоністка.
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