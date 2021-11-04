Відома інфекціоністка розповіла, чи можна робити щеплення від грипу під час коронавірусу

Відома інфекціоністка розповіла, чи можна робити щеплення від грипу під час коронавірусу

Цього року поширення грипу може бути активнішим, ніж торік.

Вакцини від грипу та COVID-19 можна вводити одночасно в різні місця або розвести за часом на кілька тижнів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написала інфекціоністка Ольга Голубовська.

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“Якщо людина хвора на COVID-19 із середньоважкою або важкою течією, їй необхідно відстрочити вакцинацію від грипу до одужання. Якщо захворювання легке чи безсимптомне (субклінічне), слід вакцинуватися від грипу після закінчення терміну ізоляції”, — розповіла Ольга Голубовська.

Вона також додала, що цього року поширення грипу може бути активнішим, ніж торік. Водночас ситуація у нашій країні, а також у Європі зараз спокійна.

“Цього року, гадаю, ситуація не буде такою райдужною, але й катастрофічною вона теж не буде. Незважаючи на те, що вже є випадки грипу, ситуація в Україні та ЄС відносно спокійна, а серед вірусів грипу, що виявляються, домінує тип А (H3N2)”, — підкреслила інфекціоністка.

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