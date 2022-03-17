Відома компанія з виробництва харчових продуктів Nestle вкотре відмовилася йти з російського ринку

Попри заяви виробника про скорочення виробництва товарів на території РФ, Nestle продовжує постачати на території країни деяку свою продукцію.

Найбільший у світі виробник харчових продуктів Nestle відмовився йти з ринку Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Твіттері.

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Очільник уряду підкреслив, що робота компанії в країні-окупантові фінансує війну Росії в Україні.

"Поговорив з генеральним директором Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в Росії. На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста — це фінансування вбивств безахистних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінив своє рішення", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше компанія Nestle повідомила, що закриває свої шість фабрик на території Росії. До слова, близько 90% продукції, яку Nestle продає у Росії, виробляють безпосередньо на підприємствах, що працюють на території країни. Швейцарський гігант також заявив, що призупиняє капітальні інвестиції до країни та припиняє експорт з РФ до сусідніх з нею країн.

Водночас Nestle досі продовжує постачати на території країни деяку свою продукцію. Внаслідок цього у різних країнах світу активісти вийшли на протести проти брендів, які досі на ринку РФ.

Слід зазначити, що вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.