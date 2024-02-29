Відома оперна співачка розповіла, як за кордоном зараз сприймають події в Україні (відео)

Відома на весь світ українська оперна співачка Людмила Монастирська стала новою героїнею проєкту і розповіла, як за кордоном її закликають віддати східні області України в обмін на перемир’я.

Про це йшлося у проєкті “Наодинці”.

"Весь час цю ситуацію потрібно, як-то кажуть, підігрівати. Весь час нагадувати про те, що ми живемо в цих реаліях. Вони-то живуть в мирному часі, для них це трошки по-іншому... Для американців от є Ізраїль, є Тайвань, якісь інші події, крім України... Україна - це десь в Європі для таких звичайних американців... це десь далеко за океаном, їх це не стосується особисто і кожної їхньої сім’ї... Так само, як і для європейців", - розповідає артистка.

Людмила Монастирська також пригадала випадок, що стався з її донькою.

"Я багато чого вже різного почула на адресу того, що "хай вже території віддадуть і скоріше це все припиниться"... Наприклад, моя донька говорить про те, що от вона їхала в потягу нещодавно і навіть хтось там, полька якась, говорить, що "України взагалі немає і української мови не існує". І якщо донька до неї зверталася українською мовою, вона говорить, що "а я російську мову цю вашу не розумію, давайте англійською спілкуватись"", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua надавав розповідь Людмили Монастирської про те, як вона замінила путіністку Анну Нетребко у постановці "Турандот" на сцені легендарної Метрополітен-опера та про настрої за кордоном. Ба більше, на сцену артистка тоді вийшла з прапором України.

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