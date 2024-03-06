Відома тарологиня-волонтерка назвала найнебезпечніші дати 2024 року: відео

Небезпечні події для України цього року можуть статись на початку місяців, є небезпека для дітей, народні депутати можуть втекти з грошима та в чому саме 2024 стане поворотним для нашої країни. Про це в коментарі для ТСН.ua розповіла тарологиня-волонтерка Яна Пасинкова.

Відповідаючи на запитання про найнебезпечніші дати в цьому році, тарологиня каже, що таких є чимало.

"З 4 числа по 13-те кожного місяця, поки буде тепло. Тобто якщо будуть великі обстріли, якщо будуть великі загрози, то вони будуть на початку місяця. Квітень місяць буде нести загрозу і погані новини. Але разом з тим це буде нам і нашій країні на користь. 8 та 9 місяць, серпень та вересень – це для нас не дуже, знов таки перші числа цих місяців. Велика небезпека для дітей 1 вересня", – розповіла нам Яна Пасинкова, конкретизуючи небезпечні дати.

"Сьомого місяця у світі ми з вами почуємо про якусь кризу, про якусь біду, що десь немає миру. Це повпливає на нашу державу, тому що все це пов’язано між собою. Наприклад, як вибори в США впливають на те, як нам постачають зброю, на те, як ми можемо відвойовувати наші землі", – каже тарологиня.

"Якщо ми кажемо про якийсь "триндець" економічний, то він чекає на нас та на нашу країну після осені. Тобто наприкінці цього року. Також за три місяці до закінчення 2024 року, восени, ми з вами дізнаємось, що велику партію грошей вивезли з України. Це поки що пророцтво, прогноз. Я дуже сподіваюсь на те, що нас зараз дивляться люди, які можуть на це вплинути, бо нам з вами жити в цій країні", – каже Яна Пасинкова.

"З березня наступного року, таке враження, що ми з вами будемо отримувати тільки бонуси за все те, що ми з вами пережили", – додає пані Яна.

Та продовжує: "До середини цього року помре якийсь володар, який має крісло, людина, яка має владу. Причому це буде тоді, коли світ буде дивитись абсолютно в інший бік. Не будемо казати вголос про те, хто саме, щоб не наврочити".

На запитання про те, яка найнебезпечніша історія чекає на Україну навесні, тарологиня відповідає так: "Саме погане, що може з нами трапитись – це обстріли житлових будинків і там є діти. Друге, що може поганого статись – це повторення Авдіївки. Це ймовірні варіанти. Третє, що може поганого статись – те шобло, яке сидить у ВР, може "здриснути" з нашими грошима".

А от чи буде цей рік переламним або чи затягнеться війна надовго, Яна Пасинкова каже так: "Договір. Він вже є. Він вже обговорюється. Чи буде цей рік переламним? Він вже є переламним, тому як домовляються за нас з вами. Як звучать домовленості? Вони звучать поки що так, що з одного боку ви перестаєте захищати якусь територію, а замість цього припиняється напад. М’яко кажучі, погані домовленості".

На запитання, яке хвилює мільйони українців по всьому світ про те, чи буде завершення зі звільненням всієї території України від окупантів, з нашою перемогою цього року, Яна Пасинкова відповіла нам так: "Ми з вами цього року побачимо мир. В якому вигляді то буде, мирова угода чи домовленості, про які я кажу вже декілька місяців – ми з вами це побачимо. Наскільки це буде класний план для нас з вами, для нашого безпечного майбутнього? Ні, не буде. Поки що з цими домовленостями. Але цей рік – поворотний для нас з вами".

Тарологиня Яна Пасинкова назвала найнебезпечніші дати 2024 року

Нагадаємо, провидиця з Прикарпаття Софія Семʼянишин також передбачила несподівану перемогу України. Вона зазначила, що, можливо, в самій Росії щось трапиться таке, що кардинально вплине на закінчення війни.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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