Відома українська акторка стала на захист своєї колеги, яка мовчить про війну в Україні

Відома українська акторка стала на захист своєї колеги, яка мовчить про війну в Україні

Зірка українських серіалів Віталіна Біблів прокоментувала, як ставиться до тих українців, які мешкають в Росії і мовчать.

Зокрема, заговорила Біблів й про свою близьку подругу, зірку серіалів "Слуга народу" та "Останній москаль" Галину Безрук. Як відомо, Галина родом з Краматорська, але переїхала до Росії.

Подейкували, що Безрук мовчить та ніяк не проявляє свою позицію. Втім, Біблів спростувала ці чутки:

Костя Войтенко, Назар Задніпровський, Галина Безрук та Віталіна Біблів / instagram.com/vitalinabibliv

"Ми кожного дня на зв'язку. Це неправда, що вона не висловила свою позицію. Вона в перший день війни сказала. Просто я не маю морального права зараз про це говорити. Галя - абсолютно наша, абсолютна українка. Ну як. В неї тут родичі. Ситуація непроста", - сказала Біблів у програмі "ЖВЛ".

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Віталіна мала на увазі, що Безрук, як і деякі адекватні росіяни, бояться щось говорити:

"Вони бояться. Тому що до них в квартири приходило ФСБ і погрожує забрати дитину, наприклад. Тому як тат і мам, я, звичайно, їх можу зрозуміти. Але я не розумію, чому вони досі сидять там. Звичайно зверталася, але більшість з них бояться за свої життя. Єдине вони мають розуміти, що якщо вони не зреагують зараз і правильно, то їх тут ніхто не буде чекати", - сказала Біблів.

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