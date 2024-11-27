Відома українська акторка вперше розповіла про чоловіка-військового та брата, який зник безвісти

Артистка зізналась, що в її сім'ї наразі багато хто служить.

Відома українська акторка Катерина Вишнева вперше розповіла, що її чоловік наразі служить в лавах ЗСУ.

Коханого артистки мобілізували в липні минулого року. Де зараз він служить – Катерина розповідати не може. Тим не менш, знаменитість зізнається, що перебуває на зв'язку з чоловіком. Окрім того, подружжю навіть випадає нагода зустрітися раз на два місяці.

"5 липня 2023 року його призвали в ЗСУ. Він завжди казав: як прийде повістка, піду. Так і сталося. Я не можу розповісти, де він зараз перебуває. Скажімо так, маю з ним зв'язок, навіть бачимося раз на два місяці", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Oboz.ua.

Катерина Вишнева з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/viviwenka

Катерина Вишнева пригадала, що нещодавно вони з чоловіком бачилися в Полтаві. Акторка їздила на прем'єру вистави про дружин військових, яка була створена за мотивами п'єси її авторства. Коханого знаменитості теж відпустили. Подружжя два дні провело разом.

"Ось зустрілися в Полтаві. Я написала п'єсу про дружин військових, про те, що болить, бо зараз сама є дружиною військового. Її відібрали на фестиваль сучасних театральних постановок. Я їздила дивитися виставу. І чоловік зміг відпроситися і теж приїхав на прем'єру. Пробули разом цілих два дні – для нас це багато", - поділилася знаменитість.

Катерина Вишнева говорить, що в її сім'ї наразі чимало військових. Зокрема, чоловік сестри акторки перебуває на службі. Також двоюрідний брат знаменитості боронив Україну від російських окупантів, однак, на жаль, нещодавно чоловік припинив виходити на зв'язок та вважається зниклим безвісти.

Катерина Вишнева / Фото: instagram.com/viviwenka

"Чоловік рідної сестри теж служить – ми тепер обидві дружини військових. І наш двоюрідний брат Дмитро також військовий, на жаль, нещодавно він зник безвісти. А чоловік моєї сестри минулого року залишився без брата – він загинув на війні", - зізнається знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Сова розповів про свою службу в лавах ЗСУ. Артист зізнався, що його перевели до іншої бригади. Також знаменитість розповів, чим наразі займається.

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