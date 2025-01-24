Відома українська блогерка загинула в аварії: все, що відомо про ДТП

За попередньою інформацією, аварія сталась через порушення правил чоловіком блогерки, який кермував автівкою.

Жахлива автотроща сталася на Полтавщині у п'ятницю, 24 січня. Автомобіль врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі. У Мережі пишуть, що в ДТП на трасі Харків-Київ загинула відома блогерка Анна Жук, відома як Annet. У неї лишилося троє маленьких дітей. Все, що відомо про аварію – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Жахлива автотроща на Полтавщині

24 січня в ДТП на трасі Харків-Київ загинула відома харківська блогерка Анна Жук (Аннет). Про це у своєму Telegram-каналі повідомив блогер Женя Зуб, який опублікував відео з розтрощеним автомобілем Lexus родини Жук.

За інформацією блогера, за кермом автомобіля був чоловік Анни. Він пішов на обгін із порушенням правил правою смугою руху та врізався у припарковану вантажівку.

Внаслідок ДТП Анна померла на місці, а один з її синів отримав травми.

Інформацію про загибель блогерки підтвердила менеджерка з підбору співпраці Євгенія.

"Глибоко співчуваю рідним і близьким Ані. Вона була неймовірною людиною, яка кожного дня робила цей світ добрішим. Такі люди залишають після себе світло, яке не гасне. Нехай її добрі справи живуть в серцях всіх, хто її знав. Сил і підтримки сім'ї в цей важкий момент", – написала вона у Мережі.

Що кажуть у поліції

Згодом і у Головному управлінні Національної поліції в Полтавській області підтвердили інформацію про ДТП. Правоохоронці зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня близько 08:40 на 209 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Засулля Лубенської територіальної громади.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Lexus, під керуванням водія 1999 року народження, зіткнувся із вантажівкою Renault Premium, що знаходилася у нерухомому стані за межами проїзної частини дороги.

"Унаслідок ДТП 39-річна пасажирка позашляховика Lexus від отриманих травм померла на місці події. Водіїв вантажівки (1983 року народження) та позашляховика, а також малолітнього пасажира автомобіля Lexus (2015 року народження) з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до Лубенської лікарні інтенсивного лікування", – повідомили подробиці у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Слідчі Головного управління поліції Полтавщини спільно з прокуратурою наразі встановлюють точні обставини та причини трагедії.

Хто така Анна Жук

Анна Жук була відомою харківською блогеркою і матір'ю трьох синів. Вона активно ділилася моментами свого життя в соціальних мережах, зокрема в Instagram, де її підписниками були понад 370 тисяч людей.

Анна активно брала участь у проєктах, що підтримували жінок, проводила майстер-класи та тренінги, а також часто була гостею інтерв'ю та подкастів. Блогерка мала відзнаку "За сприяння війську" від головнокомандувача ЗСУ.

Реакція друзів

Раптова смерть інфлюенсерки стала шоком для багатьох підписників та друзів. Так, блогер та підприємець Денис Повєткін зазначив, що Жук нагадувала йому маму. Він додав, що цього страшного дня мав їхати разом із нею у машині.

"Я не вірю, Ань...", – написав бізнесмен.

Блогерка Анна Алхім також не вірить, що її подруга загинула.

"Скажіть, будь ласка, що це жарт", – написала вона у сторіс.

Блогер Олег Машуковський зазначив: "У мене просто ступор... Анна була неймовірною людиною".

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблої та бажає швидкого одужання потерпілим внаслідок ДТП.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВІДОМА УКРАЇНСЬКА БЛОГЕРКА АНЕТ ЗАГИНУЛА В СТРАШНІЙ ДТП: З'ЯВИЛОСЯ ВІДЕО З МІСЦЯ АВАРІЇ

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