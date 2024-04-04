Відомий байкер оцінив відео з Порошенком на мотоциклі: що не так з роликом

Професійний гонщик Олексій Мочанов вважає, що у зйомках відео брали участь Петро Порошенко та його дублер.

Професійний автогонщик та відомий байкер Олексій Мочанов зробив кілька зауважень щодо популярного в Мережі ролика, на якому п’ятий президент України Петро Порошенко мчить на мотоциклі “Хонда Ребел” по автотрасі.

На його думку, яку він виcловив на своїй сторінці у Facebook, відео, ймовірно, є склейкою з реальних кадрів та поїздки дублера.

При цьому він зауважив, що Петро Порошенко “реально їздить на мотоциклі”, хоч і не належить до якогось байкерського клубу.

За словами гонщика, мотоцикл Хонда Ребел - не за розміром для політика, оскільки цей байк для нього замалий і не може служити для виїзду на кожен день.

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“З його габаритами потрібен туринг сайзу Road King або РоадМайстер. Хонда Голд-Вінг на найгірший кінець”, - зауважив Мочанов.

Окрім того, він звернув увагу, що Петро Порошенко сидить у куртці, в якій не застебнуті на блискавку три кишені з чотирьох.

“Будь-який практикуючий мотоцикліст знає, що незастібнутий наглухо клапан - це гарантія, що весь вміст кишені видує на свіже повітря”, - написав Мочанов, наголосивши, що деякі рухи у байкерів відпрацьовані до автоматизму, тому сидячи на мотоциклі вони не забувають про такі “дрібниці”.

Відомий байкер вважає, що у зйомках відео брали участь Петро Порошенко та його дублер, який, на його думку, був не такої кремезної статури, як політик.

“Виникають сумніви, чи сам Петро Порошенко їде трасою та в'їжджає у кадр на вірусному відео”, - наголосив він.

Під дописом Олексія Мочанова за кілька годин зібралося вже понад віп тисячі коментарів, в якому обговорюють ролик із Порошенком на мотоциклі.

Нагадаємо, раніше з приводу цього відео також висловилася нардепка Марʼяна Безугла.

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