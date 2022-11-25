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Відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона Актуально

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Відомий блогер Олександр Заліско передав гуманітарну допомогу мешканцям Херсона

Вдалось зібрати 174 747 грн.

 Відомий український Instagram-блогер Олександр Заліско розповів про свою поїздку на деокуповану Херсонщину. 

Блогер організував збір гуманітарної допомоги для мешканців Херсонщини, які зараз тільки повертаються до нормального життя після окупації. 

Допис, поширений ОЛЕКСАНДР ЗАЛІСКО (@o_zalisko)

"По гуманітарній допомозі херсонцям доставили:

  • 150 продуктових наборів для сімей
  • 50 газових дорожніх плит
  • 104 ковдри
  • 55 ліхтариків

Разом допомоги на 174 747 грн. І це все завдяки вашим донатам. Дякую КОЖНОМУ за ваш вклад".

До свого проєкту Олексндр Заліско долучив колег-блогерів Олексія Друка та Олега Гамаля. Молоді люди дорогою до Херсона дякували кожному, хто задонатив велику суму, вигадувавши особистий вірш.

Олександр Заліско у своєму пості подякував Збройним Силам України, назвавши наших воїнів справжніми титанами, та відмітив справжній дух свободи і незламність України", - підсумував Олександр Заліско."Скільки ж руйнацій і трагедій принесли окупанти на нашу землю. Але ми все відбудуємо! Станемо ще сильніші! І обов’язково переможемо! Слава Україні!

Дата публікації
Перегляди
319
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