Відомий генерал-майор розповів, як покращити підготовку бійців ЗСУ

Підготовку українських військових можна поліпшувати на основі кращих напрацьованих практик і прикладів. В Україні вже давно слід було змінити систему навчання для командного складу.

Про це генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів у розмові з громадським діячем і політиком Бориславом Березою.

Марченко відповів на запитання, що слід робити з мобілізацією, аби українські бригади отримували якісне поповнення, і чи можна якось змінювати підготовку військових. Як приклад він навів 199-й навчальний центр ДШВ.

"У них на найвищому рівні йде підготовка військових. У них достатньо інструкторів. Не так, як у Сухопутних військах – один інструктор на 30 осіб, що проходять навчання. Тобто, у них там один інструктор на 10-15 чоловіків. У нас є приклади, у нас вже є напрацьовані принципи і підходи, але їх треба просто поширювати", – розповів Марченко.

Він також зазначив, що в Україні вже давно слід було змінювати систему навчання командного складу. Зокрема, генерал-майор вважає безглуздям чотири роки навчання командира взводу у країні, яка воює.

"У нас є дуже багато прикладів, коли з солдата під час війни ми робили дуже доброго сержанта, а з цього сержанта ми робили дуже доброго заступника командира взводу, а з цього замкомвзводу потім виходив ідеальний командир взводу. Потім з цього командира взводу виходив ідеальний командир роти... Є європейська система навчання. Не обов'язково нам тримати ці інститути і по чотири роки тримати там людей. У нас війна, у нас ніколи 4 роки навчати офіцера", – наголосив Марченко.

Він акцентував, що Україні слід повністю переглянути систему навчання і перейняти досвід багатьох європейських країн.

"Ти не можеш бути сержантом, поки ти не був солдатом. Ти не можеш бути командиром взводу, поки ти не був солдатом і сержантом. Ти не можеш бути командиром роти, поки ти не пройшов усі ці ступені. Це дуже проста і дуже дієва система навчання", – пояснив генерал-майор.

До слова, український активіст та військовий волонтер Сергій Стерненко заявив про катастрофічну проблему в організаційній структурі ЗСУ, яка може призвести до неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня та стати причиною втрати державності.

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