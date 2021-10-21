Відомий інтернет-провайдер IPnet з нагоди свого 20-річчя запустив новий гігабітний тариф

Роботу на ринку Інтернет-послуг Києва компанія почала ще у 2001 році.

Влітку один з лідерів телекомунікаційних послуг компанія IPnet відзначила своє двадцятиріччя.

Роботу на ринку Інтернет-послуг Києва компанія почала ще у 2001 році. За цей час з локального районного Інтернет-провайдера IPnet виріс до одного з найбільших операторів і технологічного лідера на ринку телекомунікацій не тільки столиці. Незмінна висока якість послуг та сервісу, стабільність мережі, сучасні технологічні рішення, значний перелік додаткових послуг та постійна увага до потреб і проблем користувачів забезпечила IPnet репутацію надійного та передового оператора та партнера.

Основні послуги, що надає компанія своїм користувачам:

швидкісний та безперебійний доступ до Інтернет

перегляд 178 телеканалів в цифровій якості відео та звуку на будь-якому пристрої Smart TV, Android TV, ноутбуці, смартфоні тощо

перегляд улюблених програм в записі з TV-АРХІВ до 72 годин ефіру

перегляд прем'єр та кінохітів в преміальному пакеті VIP

передплату сервісу Megogo для насолоди колекцією найкращих кінофільмів

передплату сервісу Megogo Спорт для поціновувачів найбільших футбольних турнірів континенту Ліги Чемпіонів та Ліги Європи, найрейтинговіших боксерських поєдинків та інших значущих спортивних подій

послуги Мобільного зв'язку

послуги Охоронних систем та Відеоспостереження помешкання в он-лайн режимі.

Справжній Гігабітний Інтернет Всього за 20 грн/міс

Інтернет-провайдер IPnet.

Перелік корисних сервісів для он-лайн та телевізійного життя користувачів та безпеки й комфорту їхньої оселі постійно розширюється та вдосконалюється.

IPnet пишається своїми здобутками, темпами розвитку та бездоганною репутацією серед своїх користувачів та партнерів, що залишаються з ним вже протягом 20 років.

У якості подарунка до свого ювілею для нових користувачів компанія IPnet підготувала та запустила новий акційний гігабітний тариф "IPnet 20 років".

Стабільний Інтернет сигнал зі швидкістю 1000 Мбіт за секунду, акційне підключення до мережі IPnet, цілодобова технічна підтримка 7 днів на тиждень, абонплата ціною менш ніж горнятко кави, лише 20 гривень на місяць продовж всього акційного періоду, не можуть не привернути увагу нових абонентів.

А також в рамках акційної пропозиції задля покращення якості роботи Інтернет у вас вдома IPnet пропонує оновити свій роутер на сучасний TP Link Archer C5 pro оформивши розстрочку на п’ять місяців. Роутер TP Link Archer C5 pro відрізняється високою швидкістю, надійним стабільним сигналом, плавним переключенням сигналу при переміщенні по дому, збільшеною зоною покриття, підтримкою великої кількості пристроїв.

Для максимальної зручності відстеження підключених сервісів та послуг, замовлення нових, швидкої оплати кожний абонент у будь-який час може скористатися своїм персональним он-лайн кабінетом my.ipnet.ua.

Отримай максимум з надійною та сучасною телекомунікаційною компанією IPnet!

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