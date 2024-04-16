Відомий мільйонер Слобоженко з друзями виявилися "непридатними" і розважаються у Європі – розслідування

Попри начебто проблеми зі здоров’ям, молодий бізнесмен влаштовує автоперегони, тисне штангу, виконує сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо.

Олександр Слобоженко – 25-річний мільйонер із Києва – та невелика компанія його друзів під час мобілізації в Україні розважаються на курортах Європи. Підставою для виїзду Слобоженка за кордон була непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям".

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

Журналісти коротко переказали одну з закордонних відпусток Слобоженка з друзями: чартер, Ferrari, дві Lamborghini, декілька топових BMW та зйомки з гвинтокрила, стрибки з парашутом у Швейцарії, день народження на Ібіці, Венеція, озеро Комо, Доломітові Альпи в Італії.

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Молодий бізнесмен у серпні 2022 року опублікував у Мережі відео, на якому він за кермом суперкару їде Альпами в Італії. Слобоженко у ролику вихваляється, що у нього з друзями є два Lamborghini Huracan та ще кілька спортивних авто, а також розповідає, що вони здійснюють "маленький сімейний пробіг". У цьому ж відео видно, як камера з гелікоптера знімає поїздку цих авто на великій швидкості. За інформацією журналістів, ці суперкари мають українські номери реєстрації.

За інформацією видання, Слобоженко заробляє в Інтернеті на арбітражі, рекламі та трафіку. Журналісти звернули увагу на бізнесмена і його друзів ще раніше, коли ті під час повномасштабної війни влаштовували вуличні гонки на київських дорогах. Під час цих розваг гонщики іноді потрапляли в ДТП.

Київський мільйонер Олександр Слобоженко / Фото: Instagram-сторінка Слобоженка

За даними джерел видання у правоохоронних органах, підставою для виїзду Слобоженка за кордон стала непридатність до військової служби, тобто "серйозні проблеми зі здоров'ям", що вказано в медичній довідці від жовтня 2022 року. Водночас на опублікованих мільйонером відео він займається справами не для важко хворих. Так, окрім автоперегонів, Олександр тисне штангу, виконує сальто у водойму, катається на водних і звичайних мотоциклах, снігоходах тощо.

Повідомляється, в Альпах разом зі Слобоженком відпочивали ще двоє "непридатних" 33-річних чоловіків – Вадим Герасименко та Артур Бершадський, а також 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер через систему "Шлях". Дзюбенка часто можна побачити в Києві на помаранчевому Lamborghini Huracan.

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Вадим Герасименко / Скриншот з відео УП

Роман Дзюбенко / Скриншот з відео УП

Артур Бершадський / Скриншот з відео УП

За інформацією журналістів, Слобоженко і Дзюбенко просто зараз перебувають за кордоном. Згідно з даними у соцмережаї Романа, він "волонтерить" на іспанському острові Майорка.

Ще один друг київського мільйонера, бізнесмен Ростислав Потапенко їздить за кордон завдяки листам від ГУР Міноборони України. Від початку повномасштабної війни він таким чином виїжджав з України вже вісім разів.

На фото в соцмережах Слобоженка також позує "непридатний до служби" молодик, ім'я якого не вказується.

В УП також вказали, що восени 2022 року Слобоженко разом із Дзюбенком влаштували перегони на Lamborghini у центрі Варшави. За це їх затримала поліція.

Журналісти звернулися по коментар до Слобоженка, але він наразі не відповів.

Нагадаємо, на початку року журналісти УП отримали в розпорядження список військовозобов'язаних, які виїхали з України 2023 року за сприяння Волинської обласної адміністрації через систему "Шлях". Йдеться про майже 900 осіб – і це лише в одній області.

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