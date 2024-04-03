Відомий письменник отримав поранення на фронті: фото

Український письменник Віталій Запека, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну в лавах ЗСУ, отримав поранення від кулі російського снайпера на фронті.

Про це він сам написав у середу, 3 квітня, на своїй сторінці у Facebook.

Короткий допис бійця супроводжується фотографією, на якій видно його розірвану куртку із плямами крові.

У коментарях численні шанувальники письменника бажають йому швидкого одужання.

“Запека, ти ще не написав найголовніший роман в своєму житті про 2030 рік. Тому бережи себе, відновлюйся і пиши!” - пишуть в коментарях.

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До війни Віталій Запека був відомим фотографом, входив до топ-100 фотографів за версією сайту photographers.ua. Від початку російсько-української війни у 2015–2018 році він воював у добровольчому батальйоні “Полтава” з позивним "Спілберг".

Війна розкрила його письменницький талант. Навесні 2019 року побачив світ антивоєнний роман Віталія Запеки “Цуцик”, де всі жахи війни постають очима малого собаки. Також його перу належать воєнно-сатиричний роман “Герої, херої та не дуже” (2020 рік), інтелектуальний роман антиутопія "Абсурд" (2021 рік), дитяча книжка "Полінка в країні Дурниць" (2023 рік).

З романом “Цуцик” Запека потрапив до довгого списку премії ім. Тараса Шевченка 2021 року. Лауреат Міжнародної літературної премії “Воїн світла”.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо про загибель на фронті письменника і нацгвардійця Максима Петренка.

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