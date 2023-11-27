Відомий політолог назвав найбільшу загрозу для України у разі відставки Залужного

Відомий український політолог Володимир Фесенко вважає, що ймовірна відставка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного спровокує розкол у суспільстві України, а також негативно вплине у ставленні до України з боку міжнародних партнерів.

Таку думку політолог написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Найбільша загроза – різке посилення політичних протирічь і в Збройних Силах і в українському суспільстві. Зараз абсолютна більшість українців підтримує одночасно і Зеленського і Залужного. Звільнення Залужного спровокує емоційний дисонанс для багатьох громадян України. Когось будуть звинувачувати, когось виправдовувати, важко буде підтримувати одночасно обох. Навряд це позитивно вплине на нашу згуртованість у боротьбі із зовнішнім ворогом. І це я ще дуже м’яко формулюю", - вважає він.

Окрім того, на думку Фесенка, через можливу відставку виникнуть також суто політичні ризики вже для президента Володимира Зеленського.

"Звільнення Залужного автоматично зробить його центром концентрації і об’єднання для всіх, хто не тільки не задоволений діями нинішньої влади, а буде незадоволений і звільненням Залужного. І таких буде чимало. І сам Залужний, який зараз сконцентрований на військових справах, може в разі свого звільнення проявити себе і в політичній сфері. І багато хто буде його до цього закликати. Якщо Залужний розпочне свою власну політичну діяльність і почне формувати політичну команду, тоді у президента Зеленського з’явиться потужний конкурент, якого на сьогодні не має", - пояснив він.

Ще одним наслідком звільнення Залужного із посади головнокомандувача, за припущеннями політолога, може стати "суттєва зміна у ставленні багатьох українців, особливо політично активної частини суспільства, до можливості виборів у нинішніх воєнних умовах".

"Зараз абсолютна більшість українців виступають проти виборів під час війни. Але у разі звільнення Залужного ця ситуація може помінятися. Симпатики Залужного, а їх буде чимало, напевно почнуть активно і публічно виступати за проведення чергових президентських, а також і відкладених парламентських виборів. Це стане додатковим чинником посилення внутрішньополітичної турбулентності", - вважає Фесенко.

Політолог назвав заяву Безуглої "провокаційною". На його думку, подібними заявами нардепка "наробила багато шкоди президентській команді".

"Як це не парадоксально, але те, що вона пропонує, по суті є міною сповільненої дії проти президента Зеленського, і, певною мірою, проти інтересів України в умовах війни", - підсумував він.

Нагадаємо, 26 листопада заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла, яка неодноразово критикувала військове керівництво, закликала відправити у відставку Валерія Залужного.

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