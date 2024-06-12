Відомий ресторатор здивував, як у 62 роки почав вчити українську і якою мовою розмовляють в Одесі

Савва Лібкін також пояснив, чому раніше вивчав російську та спілкувався нею.

Відомий ресторатор Савва Лібкін розповів, як у 62 роки почав вчити українську та якою мовою зараз розмовляють в Одесі.

Ресторатор до повномасштабної війни спілкувався російською. Лібкін пояснив, що так сталося, адже саме цю мову він вивчав у школі. Утім, нині ресторатор переходить на українську та займається з викладачем. Кулінар вже може вільно говорити короткими фразами, але свої знання ретельно вдосконалює.

"Я вивчаю українську мову ось вже пів року. Я розумію все, що говорять українською мовою, але сам я можу лише короткі вирази говорити і промовляти українською. Я вивчаю українську мову, в мене гарний викладач. У той час, коли я народився, в Одесі в школах був вільний вибір: можна було вчити або не вчити. Викладача в моїй школі просто не було", - поділився ресторатор.

До речі, за словами Лібкіна, в Одесі теж всі активно перейшли на українську. Він поділився, що в його ресторані весь персонал розмовляє рідною мовою і навіть відвідувачі. Лібкін зазначив, що мовне питання навіть не виникало.

"В Одесі всі заговорили українською мовою. У мене на роботі всі розмовляють українською. Офіціанти, кухарі, менеджмент – всі говорять українською. Ба більше, гості в ресторані говорять українською, я з гостями теж спілкуюся українською. Питання мови не підіймається і не обговорюється. Всі перейшли на рідну мову", - додав ресторатор.

Нагадаємо, раніше офіціант із ресторану Савви Лібкіна розповів, що означає фраза "не фонтан". Дмитро також розкрив походження виразу.

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