Відомий синоптик Кібальчич розповів про прогноз погоди на тиждень: що очікується

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні 10-16 жовтня.

Про це пише meteoprog.ua.

Синоптик прогнозує, що цього тижня в Україні буде суха погода. Температура повітря подекуди може піднятись до +21 градуса. Опади в Україні можливі у понеділок в східних регіонах та у Сумській області.

Прогноз погоди на 10-16 жовтня:

10 жовтня дощі очікуються у східних та Сумській областях України. На Харківщині місцями пройдуть значні дощі, місцями грози. В решті регіонів країни - сухо. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі у західній частині становитиме 0…+5 °С, на решті території +6…+11 °С. Вдень повітря прогріється до +12…+17 °С.

11 жовтня в Україні буде без опадів, лише у східних областях утримається похмура та дощова погода. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині південно-західний, 3-8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +3...+8 °С, у північних областях місцями близько 0 °С. Вдень максимальні значення температури будуть у межах +13…+18 °С, у Луганській області близько +10 °С.

12 жовтня в Україні буде без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, на Сумщині місцями до -2 °С. Вдень повітря прогріється до +13...+18 °С.

13 жовтня опадів не очікується. Вночі та вранці у північних та західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +13...+18 °С.

14 жовтня опадів в Україні не очікується. Вночі у північних та центральних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +5…+10 °С, вдень опиниться на рівні +13…+18 °С.

15-16 жовтня в Україні буде без опадів. Лише в неділю заході та північному заході місцями можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західного напрямку, 5 - 10 м/с. Температура повітря підвищиться на 2 – 4 °С і становитиме у нічний час близько +6…+11 °С, вдень +16…+21 °С.

Погода в Україні

Синоптики із Укргідрометцентру повідомляють, що жовтень в Україні буде без особливих сюрпризів: температура повітря зберігатиметься в межах норми. Прохолодніше може бути лише в гірських районах України.

Також українські синоптики запевняють, що зима 2022-2023 років не буде суворою, а навіть теплішою, ніж зазвичай. Укргідрометцентр також спростовує, що взимку буде багато морозяних днів, зауважуючи, що морози можуть зберігатись взимку 2022-2023 років 1-5 діб.

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