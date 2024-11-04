Відомий співак долучився до лав Нацгвардії і зізнався, чим займається на службі

Відомий український репер Артем Лоік, який раніше розповів, як йому телефонував путініст Григорій Лепс, долучився до лав Нацгвардії і поділився, чим займається на службі.

Артист зізнався, що намагався потрапити у військо ще на початку повномасштабної війни. Однак тоді його лише поставили на облік. Тож, Лоік зайнявся гуманітарною допомогою і зрозумів, що в тилу добре допомагає військовим. Проте вже 2024 року репер пішов служити. За словами виконавця, він зрозумів, що на службі буде більш ефективним, аніж в тилу.

Артем Лоік / Фото: instagram.com/artemloik

"Я пішов до військкомату на четвертий день. Мене записали, поставили на облік. Я почав займатися волонтерством, гуманітаркою і зрозумів, що ефективний тут. На концертах ми збирали дуже багато грошей. Коли настав час, я побачив, що вже не такий ефективний, бо, на жаль, люди втомилися. Я зрозумів, що треба далі йти. Я зустрівся з командуванням і сказав: "Дайте мені поле, я буду діяти. Я хочу бути ефективним", - поділився артист на проєкті "Муз_Тренд".

Наразі Артем Лоік служить в Національній гвардії. Артист говорить, що працює психологом. Репер здебільшого служить в Києві, тож йому не доводилося переживати небезпечних моментів.

Артем Лоік / Фото: instagram.com/artemloik

"Я в Національній гвардії України, це Сили оборони. У мене ще не було таких ситуацій, де я був на лінії вогню або ще десь. Я займаюсь іншим. Я інструктор відділення оперативно-психологічної роботи. Я психолог", - додав артист.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко розповіла про службу свого чоловіка, актора Андрія Федінчика, на фронті. Також артистка поділилася, як із коханим підтримує стосунки на відстані.

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