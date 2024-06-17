Відомий світовий таблоїд назвав Зеленського "прем'єр-міністром": що про це відомо

Щоденна британська газета оприлюднила матеріал про український Саміт миру та допустила помилку.

Президента України Володимира Зеленського на серії фотографій з Саміту миру назвали “прем’єр-міністром”. Помилку допустила британська щоденна газета Daily Mail.

Скріншоти з помилкою збереглися в Інтернеті.

Як зазначається, щоденна британська газета оприлюднила матеріал про український Саміт мину, який пройшов у Швейцарії 15-16 червня, та назвала Володимира Зеленського “прем’єр-міністром”.

“Прем'єр-міністр Зеленський попереджає, що військова допомога, надіслана Україні, не переможе Росію”, - підписало видання добірку знімків із міжнародного заходу.

Фото: Скріншот

В тексті нижче йшлося про те, що рівень військової допомоги від Заходу все ще недостатній для того, аби наші військові здолали Росію, оскільки 80 країн підтримали її “територіальну цілісність”.

Нагадаємо, що Швейцарія повідомить Росії про підсумки Мирного саміту, що пройшов цими вихідними на курорті Бюргеншток.

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