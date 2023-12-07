Відомий український актор помер внаслідок важкого поранення

Помер відомий український актор Василь Кухарський внаслідок важкого поранення, отриманого на війні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Театру на Подолі" 7 грудня.

"Він так і не зміг повернутися до життя", – написали його колеги з Театру на Подолі.

Як розповіла арт-оглядачка Лєна Чиченіна, у вересні Василь Кухарський отримав важке поранення і знаходився в лікарні.

Василь Кухарський в ролі Максима Оси / Фото: із соцмереж

"Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий", - зазначила Чиченіна.

Нагадаємо, у вересні на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський. 14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років.

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