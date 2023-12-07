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Відомий український актор помер внаслідок важкого поранення

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Відомий український актор помер внаслідок важкого поранення

Помер актор Василь Кухарський

Актору Василю Кухарському щойно виповнилося 42 роки.

Помер відомий український актор Василь Кухарський внаслідок важкого поранення, отриманого на війні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Театру на Подолі" 7 грудня.

"Він так і не зміг повернутися до життя", – написали його колеги з Театру на Подолі.

Як розповіла арт-оглядачка Лєна Чиченіна, у вересні Василь Кухарський отримав важке поранення і знаходився в лікарні.

Василь Кухарський в ролі Максима Оси / © із соцмереж
Василь Кухарський в ролі Максима Оси / Фото: із соцмереж

"Василь зіграв зокрема у фільмах "Максим Оса і золото Песиголовця" і "Толока". Йому щойно виповнилося 42 роки. Цей список загиблих митців вже страшенно довгий", - зазначила Чиченіна.

Нагадаємо, у вересні на війні загинув відомий український актор Олексій Хільський. 14 листопада Олексію мало б виповнитися 36 років.

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