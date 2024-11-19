Відомий український ведучий отримав повістку і показався на ВЛК

Це сталося на 1000-й день повномасштабної війни.

Ведучий популярного туристичного шоу "Узол і Манько", блогер Максим Узол отримав повістку до військкомату.

Про це він повідомив у своєму Instagram. Блогер поділився, що на 1000-й день повномасштабної війни в Україні отримав повістку, згідно з якою він мав з'явитися у військкоматі міста Гребінка, Полтавська область.

"На 1000-й день (повномасштабної війни в Україні – прим. ред.) отримав повістку", - поділився Максим Узол та показав фото повістки.

Максим Узол отримав повістку / Фото: instagram.com/max_uzol

Вже у наступній сторіз ведучий показався у лікарні. Як зазначив Максим Узол, він відправився на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"І одразу на ВЛК. Ну ж, погнали в цей заплив", - додав ведучий.

Максим Узол на ВЛК / Фото: instagram.com/max_uzol

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, настало рівно 1000 днів, як в Україні триває повномасштабна війна, яку вороже розв'язала Росія. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як українські знаменитості висловились про цю дату. Зокрема, зірки пригадали перші дні повномасштабного російського вторгнення і писали про злочини окупантів.

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