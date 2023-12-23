Відомий журналіст втік з України під час закордонного відрядження: як відреагували у Мережі

Український журналіст Олексій Печій втік з України, використовуючи іноземне відряження до Євросоюзу.Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який відбувався від 14 до 15 грудня. Втім, журналіст і ведучий не повернувся до України. Лише за тиждень Олексій Печій оприлюднив публікацію, у якій намагався пояснити свою позицію. Журналіст пообіцяв "продовжити інформаційну війну за Україну", перебуваючи в одній з європейських країн.

Це викликало осуд серед журналістів та користувачів Мережі.

Генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко зазначив, він не просто шокований вчинком Олексія Печія. Власним вчинком телеведучий "спалив мости" зі своїми колегами.

"Кажуть "не суди і не будеш осуджений". Час розсудить. А люди, які так любили дивитися і слухати аналітику Олексія, мають це прийняти і ухвалити для себе рішення чи готові вони і надалі йому вірити", - додав Андрейко.

Колишній заступник ЦВК України Андрій Магера нагадав, що Олексій Печій "обслуговував" єдиний телемарафон. Навесні 2022 року Магера присоромив медійника за порушення стандартів, але Печій у відповідь лише намагався "захищати те, чим займався".

"А зараз він втік за кордон. І підставив чесних і порядних журналістів, яких тепер через нього не випустять за кордон у відрядження. Вже навіть не кажучи про те, який подарунок створено для кремлівських пропагандистів", - додв Магера у своєму Facebook.

Журналістка "Детектор Медіа" Юлія Лавришин назвала ухилянта-журналіста "воїном іноземного фронту" та попередила, що відтепер у відрядження до європейських країн відправлятимуть лише дівчат.

"Це вже "щури побігли з тонучого корабля" - чи це просто "перша ластівка" в теплих краях залишилась? Журналіст виїхав у Брюсель на саміт - і там залишився! Класна аналітика, кажуть, у нього була", - зазначила Юлія Полібіна.

"Часто плата за дозвіл на важливі відрядження - лояльність до влади і мовчанка про політичну цензуру. Безвідносно до 24 каналу, де працюють різні журналісти, безумовно, цей вчинок Печія бʼє вцілому по українській журналістиці й, вірогідно, ускладнить відрядження для тих медійників, які професійно і фахово виконують свою роботу, інформуючи про важливі міжнародні події", - вважає Ірина Геращенко.

"Отакі от чорти, як Олексій Печій ("журналіст", який не повернувся в Україну після відрядження у Європі), на щастя, є виключенням серед українських журналістів. Більшість з нас чесно працюють в Україні і на користь Україні. Нічого на його захист я не казатиму, бо не знаю, що тут казати. Сподіваюсь, інститут репутації спрацює, і співпрацювати з ним українські медіа не стануть. Хотілося б, аби і іноземні не стали", - написав журналіст Олександр Кравченко.

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