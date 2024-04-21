Відомого спортивного журналіста викликали до ТЦК: він помер минулого року

Київським військкомам не було відомо про смерть 53-річного футбольного оглядача.
Покійному редактору журналу "Футбол" Артему Франкову прийшла повістка з вимогою з’явитися 20 квітня до Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Artем Frankov official".
"Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природним", – йдеться в повідомленні.
Як відомо, спортивний журналіст Артем Франков пішов з життя 31 жовтня 2023 року. Він помер після другого інсульту у віці 53 років.
Нагадаємо, у місті Хмельницькому рідні Андрія Панасюка звинувачують у його смерті центр комплектування. Мовляв, 41-річного чоловіка силоміць повезли на медичну комісію, а коли йому стало зле – не викликали швидку. В ТЦК усе заперечують.
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