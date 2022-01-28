Відомого в Україні лікаря відсторонюють від роботи через відсутність COVID-сертифікату

Медик пояснив, чому не отримав щеплення від коронавірусу, через що, ймовірно, буде відсторонений від роботи.

Відомого лікаря з Рівного Павла Сільковського відсторонюють від роботи через відсутність у нього сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

Медик розповів на своїй сторінці у Facebook, що вже отримав попередженя про своє відсторонення, яке набуде чинності від 31 січня.

"Здається, це не найкращий момент для вимушеної неоплачуваної відпустки. Але це я так думаю, а уряд каже, що так краще. Для всіх. На основі доказової медицини. Ок, час розсудить нас", - прокоментував Павло Сільковський.

Лікар зазначив, що від 2020 і до 2021 р. працював з хворими на коронавірус і сам вже перехворів на COVID-19.

Раніше медик пояснив, що не хоче вакцинуватися, зокрема через те, що після перенесеного коронавірусу отримав природній імунітет.

"Ні, я не є категоричним проти щеплень. Нікого не відмовляв і не відмовляю досі. Навпаки, рекомендую щеплюватися, коли це відповідає логіці і здоровому глузду. Сам щеплений відповідно до календаря, як і усі мої п’ятеро дітей. Але я не хотів щепитися від "ковіду", зокрема тому, що перехворів раніше і отримав природній імунітет. Після того багато разів контактував з важкими "ковідними" пацієнтами в реанімації, з амбулаторними, яких потрібно було оглянути. І протягом усього цього часу імунітет, слава Богу, не потребував підсилення", - написав він.

Павло Сільковський також зазначив, що "подумував про щеплення заради того, щоб подорожувати за кордон. Але поки це не було актуально, не поспішав".

"Проте, тепер моя відмова - це мій персональний протест проти примусу і неправди, яку нам озвучують досі. Як і кожен медик, який має багато знайомих медиків, я маю 100 плюс варіантів просто отримати сертифікат, але не роблю цього, намагаючись показати, що з людьми потрібно говорити не так. Прем‘єр-міністр заявляв про те, що вакцинація в Україні є і буде добровільною. Але по факту це неправда. Чиновники різних рівнів заявляли про те, що вакцинація є єдиним способом повернутися до нормального життя, але по факту це теж неправда.

Враховуючи те, що з нового року моя лікарська зарплата має складати більше 20 тис. грн, я міг би собі дозволити робити тести кожного разу, коли йтиму на чергування в лікарню, і таким чином довести свою безпечність. Але навіть такої опції в наказі немає", - пояснив лікар.

Нагадаємо, в Україні 31 січня 2022 року набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров’я № 2664, яким розширено перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов’язковою. Йдеться про працівників органів місцевого самоврядування; медзакладів; комунальних підприємств, установ та організацій.

Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Слід наголосити, що ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень проти коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.

Необхідністю такого наказу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пояснює тим, що в останні тижні 2021 року та перші 2022-го фіксується зростання кількості випадків інфікування штамом "Омікрон" у більшості європейських країн. А це, за його словами, може створити суттєве навантаження на медичну систему.

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