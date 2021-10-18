Відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір підписників в Instagram

Відому блогерку суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу та недобір підписників в Instagram

Від блогерки вимагали понад 1 млн грн компенсацій

Відому київську блогерку Алевтину Черкашину суд оштрафував на 250 тис. грн через провалену рекламу в Instagram.

Про це йдеться у рішенні Господарського суду м. Києва.

Блогерка відома, як diva_olivka, повинна була розмістити на своїй сторінці в Instagram рекламні тексти та відеоролики щодо проведення розіграшу подарунків - giveaway. За це підприємиця Вероніка Синиця повинна була заплатити їй 500 тис. грн: 250 тис. грн у день старту розіграшу та 250 тис. грн після його закінчення. Також у договорі було прописано, що блогерка гарантує 50 тис. нових підписників на сторінки в Instagram.

Якщо ж цього не вийде, то замовниця, згідно з договором, за рахунок гонорару виконавиці самостійно мала б замовити рекламні послуги щодо даного розіграшу. Також неорганічне зростання аудиторії на більше ніж 5% передбачало б штрафи. Проте блогерці не вдалось залучити таку аудиторію. На сторінки соцмережі підписалось тільки 22 886 осіб.

Під час суду Алевтина Черкашина зазначила, що підписка в соцмережі - це особисте бажання кожної людини та вона не може на це вплинути.

Водночас підприємиця вимагала 250 тис. грн штрафу за невиконання контракту, 700 тис. грн упущеної вигоди, 250 тис. грн матеріальних збитків та 50 тис. грн моральної шкоди. Проте суд зобов'язав блогерку заплатити лише 250 тис. грн за невиконані умови договору та 3750 грн судового збору, оскільки інші суми потерпіла не змогла довести у суді.

Нагадаємо, у Києві з ІТ-компанії звільнили блогерку, яка назвала українську "мєрзким язиком".

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