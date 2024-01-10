Відому міжнародну мережу швидкого харчування оголошено спонсорами війни

За понад 20 років компанія створила близько 6 000 робочих місць та налічує 550 ресторанів у 122 містах РФ.

Американську багатонаціональну франшизу ресторанів швидкого харчування Subway внесено до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК).

“Понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ. Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси “Яндекс”, які співпрацюють з державними та правоохоронними органами країни-агресорки”, - пояснили у НАЗК.

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У повідомленні зазначили, що компанія, яка заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, продовжує працювати в Росії, фінансуючи вбивства українців. Російська мережа Subway зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великобританії та Німеччини.

За понад 20 років компанія створила близько 6 000 робочих місць та налічує 550 ресторанів у 122 містах РФ. Після початку повномасштабного вторгнення про жодне скорочення діяльності не повідомлялося. Спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії теж не було.

У США отримують прибуток від російської франшизи

Під брендом Subway існує велика мережа юридично відокремлених осіб генерують доходи та сплачують податки. У Росії франшизою мережі Subway володіє компанія Subway Russia Service Company з головним офісом у Санкт-Петербурзі.

“Subway повідомила, що усіма ресторанами в країні незалежно володіють та управляють місцеві та головні франчайзі, тому ресторани залишаються відкритими в Росії. Ця заява в частині неспроможності впливу на власних франчайзі не відповідає дійсності та фактично вводить в оману”, - повідомили в НАЗК.

Яке повідомили у антикорупційному відомстві, у травні 2022 року російські банки почали блокувати роялті (платежі за користування франшизою) на адресу франчайзера з “недружньої” держави (США). Однак, на замовлення Subway російська юридична компанія Nevsky IP LAW знайшла відповідні юридичні механізми, які дозволяють законно здійснювати збір роялті з франчайзі та спрямовувати їх на адресу холдингової компанії.

У результаті компанія допомогла клієнту (Subway) знову отримувати роялті із російських франчайзі. Банки відновили обробку платежів, а франчайзі повернулися до виконання обов'язків зі сплати роялті.

Нагадаємо, компанія Nestle, яка продає в Україні товари "Торчин", "NESCAFE" та "Мівіна", потрапила до списку спонсорів війни через свою роботу на території країни-агресорки.

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